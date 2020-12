Mati Álvarez y Zudikey Rodríguez hablan abiertamente de la polémica que se vivió con Pato Araujo. (VIDEO)

Luego de la polémica que se generó al interior de Titanes por haber enviado a Pato Araujo al duelo de eliminación hace unas semanas con la intención de proteger a Heliud Pulido, quien estaba lastimado, Mati Álvarez habló con Zudikey Rodríguez sobre el tema para aclarar las cosas.

En una charla sincera, Terminator le aseguró a su compañera que la admiraba mucho, por lo que deseaba que las diferencias entre ellas tuvieran un punto final.

Era algo que quería hablar contigo, como te dije de verdad, te admiro muchísimo, no sabes cuánto, creo que eres el ícono del atletismo en México

Te puede interesar:

Titanes retienen la Fortaleza y vuelven a mandar a Héroes a la cabaña en Exatlón. (VIDEO)

En ese mismo sentido, Mati Álvarez recordó la vez que conoció a Zudi en una competencia, hace varios años atrás.

Me acuerdo cuando tenía 15 años y había una competencia antes de los Panamericanos y me dijo mi entrenador ‘vas a correr con Zudi’ y yo ya te admiraba un buen y me sentí bien de que iba a correr al lado tuyo

Una vez que dejó clara su admiración por Zudikey Rodríguez, Mati aseveró que tenía ganas de aclarar la situación con su compañera, quien es la esposa de Pato Araujo.

“Es algo que quería aclarar con Zudi, como le dije, la he admirado siempre, por eso es por lo que me dolió tanto verla así porque sé que ama a Pato (Araujo), a Pato no lo conocía, lo conocí por Zudi, me pude imaginar lo que sintió al estar presente viendo a alguien que amas, me pongo en su lugar y por eso también es que me sentía mal”, aseguró.

Asimismo, justificó su decisión de que fuera Pato quien tuviera que ir al duelo de eliminación, al ver que Heliud estaba lastimado.

“Yo tomé mi decisión basada en la salud en cuidar a alguien en mi equipo para que no se lastimara más”, afirmó Mati Álvarez.

Por lo tanto, la heptatleta se disculpó con su amiga y compañera por haber puesto en riesgo de salir de la competencia a una persona que ama.

“Te pido disculpas, no fue nada mi intención y me dolió más porque fue contigo, fue alguien a quien tú amas y quieres”, le expresó Mati Álvarez a Zudi.

Al final, Zudikey Rodríguez aseguró que entre ella y Mati los problemas están olvidados, por lo que cerraron la plática con un fuerte abrazo.

“Nosotras hemos platicado ya, estamos bien, yo le dije ‘no pasa nada, Mati’, todo está bien, así las cosas deben pasar y de mi parte está bien y de la parte de Pato también”, concluyó Zudi.

También te puede interesar:

Pato Araujo gana la medalla convencional de Exatlón y termina con el dominio de Aristero Cázares. (VIDEO)