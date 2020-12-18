Las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes siguen siendo el escenario de memorables batallas entre los atletas, quienes ponen su mayor esfuerzo para avanzar en el camino hacia el triunfo en el reality deportivo más demandante.

En la emisión de este jueves 17 de diciembre, azules y rojos volvieron a dar muestra de su gran nivel atlético.



Circuito Contrarreloj

Al comienzo, los atletas hombres se midieron en el Circuito Contrarreloj por la medalla convencional de Exatlón.

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Luego de una primera actuación destacada de Aristeo Cázares, Pato Araujo logró remontar en su segunda oportunidad y superó la marca de su compañero, con lo que se coronó como el ganador de la medalla convencional que le dará la oportunidad de poder alargar su estadía en las tierras de Exatlón.



Batalla por la Fortaleza

Después de la actuación de los hombres, los atletas de Titanes y Héroes se enfrentaron a uno de los circuitos más demandantes de Exatlón.

Con la Fortaleza en juego, Titanes y Héroes tuvieron que correr, saltar y hasta nadar en el circuito de agua en las playas de República Dominicana.

Los primeros en medirse en la Batalla por la Fortaleza fueron Keno Martell y Aristeo Cázares, siendo el integrante del equipo azul el ganador, con lo que abrió el marcador a favor de Héroes.

Conforme iban pasando los atletas para medirse, se les notaba más cansados, ya que el circuito es uno de los más demandantes de Exatlón.

Las ganas de Héroes por recuperar la Fortaleza hicieron que se mantuvieran durante casi toda la competencia con un punto a favor.

Sin embargo, en la recta final de la batalla, el marcador se emparejó en el punto 7, por lo que nada se había definido hasta entonces.

Al final, pudo más la entrega de Titanes por defender la Fortaleza, por lo que lograron retenerla al ganar la batalla con un marcador 10 a 8 puntos, teniendo a Mati Álvarez como vengadora, ya que fue quien dio el punto de la victoria.

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