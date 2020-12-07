Mau Wow pierde el duelo de eliminación y se despide del equipo rojo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes le dijeron adiós a un integrante del equipo rojo. Mau Wow se convirtió en el eliminado de este domingo en el programa deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Luego de semanas de hegemonía en el duelo de eliminación, Titanes cayeron en una mala racha que los llevó a perder a uno de sus mejores atletas, quien en la presente edición de Exatlón se llevó insignias en la ruta: Tokio y una motocicleta tras vencer a sus compañeros y rivales.

¡Mau es el eliminado número 15 del EXATLÓN! Los rojos se quedan sin un integrante y con una fractura en su equipo. #ExatlónElimina pic.twitter.com/pFuwxRtois — Exatlón México (@ExatlonMx) December 7, 2020

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Aristeo Cázares y Pato Araujo fueron los némesis de Mau Wow, quien pese a mostrar su mejor versión ante los millones de televidentes, se despidió en medio del llanto de sus compañeros, especialmente de Mati Álvarez, con quien desde la tercera temporada del programa deportivo creó una admirable amistad.

"Gracias por entregarte al máximo, gracias por dar lo mejor en las playas y tierras de Exatlón", fue el mensaje que nuestro conductor Antonio Rosique dedicó al llamado 'hombre mono' en su última aparición en nuestras pantallas.

"Quizá fue la última vez que estuve en los circuitos, me voy contento", sentenció Mau Wow que rompió en llanto al dejar uno de sus lugares favoritos.

No te pierdas Exatlón: Titanes vs Héroes este lunes, pues se espera una dura batalla entre los equipos, especialmente al interior del rojo con la guerra que declaró Pato Araujo y Zudikey Rodríguez a Mati Álvarez y compañía.

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