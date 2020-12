Los problemas se hicieron presentes en el equipo de Titanes luego de que en el domingo de eliminación, Pato Araujo fuera enviado al duelo decisivo y Mau Wow quedara fuera de las tierras de Exatlón.

Ante la decisión de sus compañeros de enviar a Pato Araujo al duelo de eliminación en una votación abierta, el futbolista confirmó una separación entre los rojos que puede costarles victorias en las próximas batallas que tendrán en la semana 15, misma que está comenzando.

“Siento que no fue la forma en que me mandaron al duelo de eliminación. Yo dije que el grupo se había fracturado y así fue. Se van a dar cuenta que ya no voy a ser el mismo”, confesó Araujo a Heliud Pulido y Zudikey luego de la eliminación que se disputó con Mau Wow y Aristeo Cázares.

Por su parte, Mati Álvarez defendió su postura al hacer votos para que fuera Pato Araujo el tercero en irse al duelo de eliminación con la finalidad de proteger a Heliud Pulido, quien estaba lastimado. “Hice lo que para mí era correcto hacer”, afirmó la llamada Terminator de Exatlón.

Sobre el tema, Pato Araujo expresó abiertamente el sentimiento que le generó la acción de sus compañeros Titanes.

“Me sentí un poco defraudado por el equipo”, señaló Pato, razón por la que afirmó que ya no se arriesgará más por el equipo, lo que fue considerado como una declaratoria de guerra al interior de los Rojos.

De ahora en adelante yo voy a competir con todo, pero yo ya no voy a correr ni a tratar de lesionar por alguien que no vale la pena hacerlo

También, Pato Araujo afirmó que espera más honestidad por parte de sus compañeros. “Yo creo que lo mejor es encarar a alguien cuando tengas algo que decirle”, comentó.

Contrario a las palabras de Pato Araujo, Heliud Pulido afirmó que él ve un equipo unido y con la convicción de apoyarse entre ellos.

“Tú ves una traición, pero yo veo un equipo unido, un equipo que me protegió”, expresó del piragüista olímpico mexicano.

