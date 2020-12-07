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Exatlón México 2024
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El circuito del fin del mundo lleva a los amantes de Exatlón: Titanes vs Héroes a crear los mejores memes.

Rojos y Azules dieron lo mejor de ellos en el famoso circuito para mantenerse una semana más juntos. Los usuarios de redes sociales así lo describieron.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Uno de los circuitos más demandantes en Exatlón: Titanes vs Héroes, es el del fin del mundo, el cual llevó a los seguidores del reality deportivo número uno de la televisión a crear los tradicionales memes en redes sociales.

Una a una iban pasando las carreras, cuando los fans de la emisión de Azteca UNO, generaron todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, entre ellas, las derrotas de Mariano Razo que recientemente se integró al equipo rojo, la nostalgia por la ausencia de David Juárez y hasta a quienes eligen los atletas para sus turnos.

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Otros más fueron dirigidos a Dan Noyola, quien en sus primeros días de competencia mantuvo un 100 por ciento de efectividad; sin embargo, Aristeo Cázares fue el encargado de propinarle su primera derrota en las playas de República Dominicana.

Con un punto de Samara Alcalá, Héroes se llevaron la victoria y con ello se mantendrán una semana más juntos; sin duda, una noticia positiva después de que durante varios domingos sufrieron pérdidas importantes, entre ellas, Ernesto Cázares, Cecy Wushu y Patricio Razo.

Un integrante del equipo rojo será quien abandone Exatlón: Titanes vs Héroes, un parteaguas para el futuro de la competencia que programa a programa entrega mejores emociones.

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