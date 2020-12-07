El circuito del fin del mundo lleva a los amantes de Exatlón: Titanes vs Héroes a crear los mejores memes.

Uno de los circuitos más demandantes en Exatlón: Titanes vs Héroes, es el del fin del mundo, el cual llevó a los seguidores del reality deportivo número uno de la televisión a crear los tradicionales memes en redes sociales.

Una a una iban pasando las carreras, cuando los fans de la emisión de Azteca UNO, generaron todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, entre ellas, las derrotas de Mariano Razo que recientemente se integró al equipo rojo, la nostalgia por la ausencia de David Juárez y hasta a quienes eligen los atletas para sus turnos.

Te puede interesar:

Exatlón: La increíble remontada de Valery Carranza ante Mati Álvarez que causó sensación en redes sociales.

Mariano viendo que otra vez no lleva ni una semana y habrá eliminación de hombres #ExatlónElimina pic.twitter.com/LZ8cYMvN5B — 🅷É🆁🅾🅴🆂 (@blue_power_team) December 7, 2020

Comercial de la 4ta temporada de Exatlón: Para ser el mejor hay que vencer a los mejores.

Casandra y Evelyn: que nos turnemos a Caro dice.#DespedidaTitánica #ExatlónElimina pic.twitter.com/Mi2eEoMwoL — Don Sincero (@Patan_Principe) December 7, 2020

Otros más fueron dirigidos a Dan Noyola, quien en sus primeros días de competencia mantuvo un 100 por ciento de efectividad; sin embargo, Aristeo Cázares fue el encargado de propinarle su primera derrota en las playas de República Dominicana.

Aristeo quitándole su 100% de efectividad a Noyola, HASHTASH SE TE ACABÓ TU FIESTA... #DespedidaTitánica #ExatlónElimina pic.twitter.com/rRiAON9dkH — Don Sincero (@Patan_Principe) December 7, 2020

ojala dan noyola nos siga callandome la boca siempre #ExatlonElimina

pic.twitter.com/audAWd89AX — ً (@evelightss) December 7, 2020

Con un punto de Samara Alcalá, Héroes se llevaron la victoria y con ello se mantendrán una semana más juntos; sin duda, una noticia positiva después de que durante varios domingos sufrieron pérdidas importantes, entre ellas, Ernesto Cázares, Cecy Wushu y Patricio Razo.

Un integrante del equipo rojo será quien abandone Exatlón: Titanes vs Héroes, un parteaguas para el futuro de la competencia que programa a programa entrega mejores emociones.