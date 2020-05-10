VIDEO: Rommel Pacheco desde casa responde a todas las preguntas de los fans de Exatlón en Facebook Live.

Rommel Pacheco al igual que muchas celebridades y deportistas, han usado sus cuentas de redes sociales para mantenerse cerca de sus fans y poder platicar un poco de lo que han hecho durante la cuarentena y los planes que tienen a futuro. El exparticipante de Exatlón optó por hacerlos a través de un Facebook Live.

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Si algo no podemos negar es el inmenso amor que logramos tenerles a cada uno de los atletas que pisan los circuitos del programa conducido por Antonio Rosique, pues de las tres temporadas, hemos encontrado en cada uno de ellos una inspiración deportiva.

El clavadista mexicano ha estado muy activo en las redes sociales, especialmente se ha dedicado a dar algunas rutinas de ejercicios que son aptos para toda la familia; en dichos videos ha compartido 3 distintas rutinas y posteriormente piensa agregar unas nuevas.

Aprovechó este Facebook Live para contestar algunas de las preguntas que sus fans le hicieron y también mandó saludos a todos los que han seguido su carrera desde antes de hacer su participación en Exatlón México en el 2017-2018.

También hizo una dinámica en la que preguntó qué era lo que les daban de comer todos los días en el Exatlón, y el primero en contestar esto recibía una solicitud de amistad del famoso deportista mexicano.

Rommel Pacheco se ha ganado el apodo de el maestro de Educación física por sus clases de Aprende en Casa, por lo cual se siente muy feliz y emocionado de poder colaborar de esta manera con la sociedad educativa que, a pesar de las condiciones han seguido al pie del cañón con las clases y preparación de los niños.

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El video en vivo duró más de 40 minutos y también aprovechó para explicarle a sus fans los pasos que deben de seguir para poder entrar a la nuestra temporada de Exatlón.

