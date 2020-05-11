Mati Álvarez conquista a los fans de Exatlón con el video en Instagram en el que luce su mejor bikini.

Mati Álvarez es una de las deportistas más completas en la actualidad, no solo en Exatlón sino en todo México.

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Mati Álvarez, ganadora de Exatlón México y líder de Exatlón Cup, sigue siendo la mejor atleta del momento.

La originaria de Puebla mostró un excelente rendimiento en la tercera temporada de Exatlón con una efectividad del 70 por ciento en cada uno de sus circuitos siendo la atleta con más victorias dentro de la justa.

Su gran condición y talento para superar los circuitos lo llevó a nivel internacional al demostrar su gran talento en Exatlón Cup, en donde también tuvo una de las participaciones más destacadas siendo la mejor de la competencia.

El gran rendimiento que tiene en cada una de las competencias en que participa se debe a que tiene más de 10 años dedicando su vida al atletismo en donde siempre se especializó en velocidad, salto de longitud y desde la universidad en la rama de heptatlón.

El gran trabajo en el gimnasio que tiene que hacer Mati Álvarez para poder dar los resultados que ha dado, también la han llevado a tener un cuerpo demasiado trabajado y que ella sabe la mejor forma de lucirlo compartiendo otra de sus grandes pasiones como es viajar.

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Mati Álvarez, campeona de Exatlón México, comparte su rutina de ejercicio con una caja latas en la azotea.

La playa sin duda es uno de sus lugares favoritos para pasar las vacaciones o en su defecto una alberca, en muchas ocasiones nos ha compartido fotos en bikini en donde nos deja ver su escultural cuerpo que sin duda causa envidia en más de una persona.

Ahora en estos tiempos de pandemia, nuestra querida Mati Álvarez nos compartió un sensual video en donde luce uno de sus mejores bikinis y de la forma divertida que solo ella sabe hacerlo. Además, nos deja ver que extraña estar en contacto con la naturaleza y poder viajar para conocer más lugares.

