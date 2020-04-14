Casandra Ascencio ganó su primera medalla en la Copa Exatlón y José Rodríguez se lleva otra para Colombia.

En el tercer capítulo de Exatlón Cup se vivió otra reñida competencia entre los representantes de la rama varonil y femenil de Colombia, México, Turquía y Grecia.

El primer circuito con el que inició la jornada fue entre Heliud Pulido y Bora, nuestro atleta mexicano consiguió su primer punto.

Te puede interesar:

FOTOS: Descubre las imágenes más sensuales de Casandra Ascencio, la finalista de Exatlón México.

Luego llegó el turno de José, quien tras vencer al griego Sozon el colombiano demuestra por qué fue campeón.

Tras varios circuitos, José Rodríguez y Heliud Pulido se enfrentaron en una gran final cardaca por la medalla. En un duelo de campeones, el colombiano se llevó la tercera jornada al ganar dos de tres duelos gracias a su puntería y dejó en el camino a Heliud.

Para las mujeres la jornada comenzó entre Verónica y Demla, la colombiana fue quien se llevó el primer punto. Luego Casandra venció a Sema para obtener su punto gracias a su fino tiro.

En semifinales, Mati Álvarez y Casandra Ascencio se enfrentaron por el pase a la final, y en las primeras dos carreras, MVP se llevó el triunfo.

De esta manera, Casandra se enfrentó a Verónica en la final de la tercera jornada y obtuvo el triunfo para llegar a 6 puntos.

Me siento muy contenta, la verdad cuando vi las canastas me emocioné porque es un tiro que me gusta bastante, que lo aprovecho y era el día de aprovechar. Había tenido días muy malos, que ya hasta me había desesperado, pero me da gusto que este día fue diferente

También te puede interesar:

Conoce a José Rodríguez, ganador de Exatlón Colombia, quien posee una gran agilidad gracias al parkour.

Estas fueron las palabras de Casandra Ascencio quien se encuentra más cerca de poder llegar a la final de Exatlón Cup, pues asegura que es una segunda oportunidad.

Mientras que para José Rodríguez este triunfo representa su comodidad en los circuitos y tiene mayor confianza para explotar su agilidad.