FOTOS: Descubre las imágenes más sensuales de Casandra Ascencio, la finalista de Exatlón México.

Casandra Ascencio dio una de las competencias más reñidas durante la final de Exatlón junto con Mati Álvarez. Sin embargo, la recordaremos como una de las atletas más importantes de Contendientes.

La joven de 28 años es originaria de Guadalajara y es seleccionada nacional de baloncesto. La bella contendiente fue parte del equipo mexicano en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018.

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Casandra Ascencio demostró en Exatlón que fue una digna rival para Mati Álvarez, ya que su constante disciplina y trabajo la colocaron en la final.

Sin embargo, más de un caballero quedó cautivado con la belleza y figura de Casandra, pues la basquetbolista tiene gran gusto por los bikinis y la moda.

En su cuenta de Instagram, podemos admirar una faceta más personal de Casandra Ascencio, pues comparte su amor por el deporte que practica, sus mejores rutinas de ejercicio y algunas fotos de las campañas publicitarias que llegó a protagonizar.

Aunque en Exatlón también protagonizó un romance con David 'La Bestia' Juárez, pues el joven gimnasta quedó impresionado con su belleza en la semana 10 en que llegó Cas.

El amor por el baloncesto es vital para Casandra, que en cada oportunidad muestra sus mejores outfits con las playeras de los Lakers o de Golden State.

Incluso, la atleta de Contendientes cuenta con su propio logo con las iniciales de su nombre.

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Casandra también presume que cuenta con una silueta de envidia, gracias a la disciplina que tiene con el deporte.

He ido evolucionando gracias al entrenamiento, a las ganas, a la dedicación, no me considero una persona talentosa, sino una persona dedicada, trabajadora y creo que eso me ha ayuda a hacer muchísimas cosas

Algo que ha destacado Casandra de Exatlón es que, al igual que en el baloncesto, el trabajo en equipo es vital.