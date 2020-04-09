Conoce a José Rodríguez, ganador de Exatlón Colombia, quien posee una gran agilidad gracias al parkour.

José Rodríguez fue el ganador de Colombia y ahora es digno representante de su país en la Copa Exatlón.

El joven atleta de 24 años es originario de Mariquita, Tolima y es una gran figura para el parkour.

Incluso, en redes sociales comparte varias fotos donde se muestra realizando varios ejercicios de su disciplina y algunos de sus pasatiempos.

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A José Rodríguez le gusta viajar, pasar el rato con sus amigos y, al parecer, su lugar favorito es la playa. El ganador de los circuitos de Exatlón Colombia también luce su figura y habilidades en cada imagen.

José se dedica al parkour desde hace 10 años y para él significa rebasar obstáculos en diferentes lugares, ya sea saltando, arrastrando o corriendo. Y en Exatlón Colombia demostró que sus años de entrenamiento valieron la pena porque pusieron a prueba su agilidad e instinto.

José Rodríguez también muestra sus mejores spots en cada foto, por ejemplo, junto a la Torre Eiffel y, muy a su estilo, realizó una acrobacia.

El joven atleta tiene uno de los cuerpos más tonificados y no deja de presumirlo en Instagram, ya que ganó varias fans gracias a ello.

Además, también presumió que vino a México en septiembre de 2019, donde visitó San Miguel de Allende, Guanajuato.

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Ahora, el colombiano también se unió a los famosos para alzar la voz y hacer un llamado a que sus fans permanezcan en casa.

Algo que aprendí en Exatlon es que trabajar en equipo es el mejor camino para llegar muy lejos! Se los comparto por qué en este momento esta jugando en equipo todo el planeta para combatir un enemigo común llamado coronavirus QUÉDATE EN CASA 🏠

Sin duda, el carisma de José Rodríguez y su disciplina lo hacen un gran rival en Exatlón Cup.

