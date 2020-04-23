Mati Álvarez, campeona de Exatlón México, comparte su rutina de ejercicio con una caja latas en la azotea.

En estos tiempos de aislamiento, varias celebridades, entre ellas artistas, influencers y deportistas, han sabido destacar por sus talentos muy peculiares para hacer de una manera diferente las cosas que para muchos otros son muy cotidianas.

Este es el caso de la heptatleta mexicana Mati Álvarez, quien se ha unido a la iniciativa de compartir rutinas de ejercicio en casa que, en algunas ocasiones, resultan novedosas o divertidas.

En un video que compartió en Twitter, Mati Álvarez mostró la manera tan peculiar que tiene para ejercitarse a través de un breve video que comienza a hacerse viral en redes sociales.

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La atleta, que se autodenomina ‘Mati ejerciborracha’, aparece en el clip con unos leggins y un diminuto top haciendo un par de sentadillas en la azotea de su casa, mientras carga un paquete de varias latas, al parecer de cervezas.

Al aparecer está rutina ha sido muy efectiva para la campeona de Exatlón México, quien no solo ha demostrado su destreza en el deporte, sino que también ha llamado la atención por su tonificada figura que deja claro que le entra de lleno a la vida fitness.

El video, que ya lleva algunos retuits y ‘me gusta’, también cuenta con un par de mensajes que ponen en evidencia lo divertida que ha resultado la rutina de ‘Mati ejerciborracha’.

“Solo Mati lo hace posible”, es uno de los mensajes que se ven en la publicación de la cuenta de Twitter de la atleta oriunda del estado de Puebla.



¿Será la competencia de Bárbara de Regil?

Ahora que con su video de ‘Mati ejerciborracha’ se ha hecho más popular, muchos de sus seguidores han comenzado a preguntarse si Mati Álvarez puede convertirse en la competencia de la actriz Bárbara de Regil, quien se ha viralizado en las redes sociales por compartir sus rutinas de ejercicio y videos motivacionales.

En tanto se descubre la respuesta, seguramente muchos de los internautas comenzarán a imitar la rutina de una de las participantes favoritas de la Copa Exatlón, Mati Álvarez.

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