5 datos curiosos Qué no sabías de las playas de Exatlón

La locación de Exatlón es testigo de las batallas que viven los participantes episodio tras episodio, ¿te has preguntado qué esconden las bellas playas de República Dominicana? Te contamos 5 datos que no sabías del paradisiaco lugar.

1.- Las playas de Exatlón se encuentran en la costa de República Dominicana y cuentan con agua cristalina, arena blanca y una diversa vegetación como piña, guayacán, guayabo, caña de azúcar, palma de catey, coco macaco, entre otros.

2.- El clima que se vive en las playas es tropical, sin embargo, en los meses de mayo y hasta noviembre podemos encontrar lluvia dentro de la región. Incluso, es posible que la temperatura baje hasta 5°C bajo cero en la temporada invernal.

3.- Algunas de las playas de Exatlón fungen como espacios perfectos para realizar deportes acuáticos como el buceo, surf, kitesurf, kayak, entre otros.

4.- El platillo tipico de Republica Dominicana es "La bandera" y está hecha a base de arroz, frijoles y carne de puerco, res o pollo. Sin embargo, en las playas puedes encontrar antojitos como buñuelos, jalao, arepas, dulce de leche y tamarindo.

5.-Algunas de las playas más típicas de la región llevan por nombre Playa Bonita, Playa Coson, Playa Puerto Plata, Playa Bávaro, Playa Diamante, entre otras. Son lugares donde puedes disfrutar de las puestas de Sol, centros turísticos, cócteles y zona colonial.