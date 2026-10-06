Cómo usar el eyeliner dorado para realzar la mirada después los 60
El eyeliner dorado puede aportar luz y sofisticación a la mirada después de los 60. Con algunos trucos de aplicación, es posible lograr un maquillaje elegante.
El eyeliner dorado puede convertirse en un gran aliado para aportar luminosidad al rostro y destacar la mirada después de los 60. Su acabado brillante permite incorporar un toque sofisticado al maquillaje sin necesidad de utilizar colores demasiado intensos.
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Además, puede combinarse con sombras neutras y diferentes técnicas de aplicación para conseguir un resultado elegante y favorecedor. La clave está en utilizarlo de manera estratégica para iluminar los ojos y complementar las facciones.
¿Cómo hacer un eyeliner favorecedor?
Para conseguir un eyeliner favorecedor, comienza con una línea fina y cercana a las pestañas superiores. Evita marcar demasiado el extremo del ojo y procura que el trazo siga su forma natural. Puedes difuminar ligeramente el delineado para suavizar el resultado y conseguir una mirada más definida.
¿Cómo usar el eyeliner dorado para iluminar la mirada?
El eyeliner dorado puede utilizarse de diferentes maneras para aportar luz y hacer que la mirada se vea más abierta. Una de las opciones más sencillas consiste en aplicarlo en el lagrimal, con un pequeño punto o un trazo corto que se difumine suavemente hacia el inicio del párpado. Este detalle ayuda a reducir visualmente el aspecto de cansancio y aporta luminosidad.
Otra alternativa es combinarlo con un delineador marrón o negro. Primero, realiza una línea fina a ras de las pestañas superiores y después aplica el eyeliner dorado justo encima. De esta manera, los tonos oscuros aportan definición mientras el dorado añade un toque de luz.
También puedes utilizarlo debajo de las pestañas inferiores, siempre por fuera de la línea de agua. Un trazo fino en esta zona ayuda a iluminar el contorno de los ojos sin hacer que la mirada se vea demasiado marcada.
Para conseguir un resultado favorecedor, elige un dorado de acabado satinado o luminoso y evita las partículas de brillo demasiado gruesas. La clave está en aplicar poca cantidad y distribuir el producto estratégicamente para conseguir un efecto elegante y natural.