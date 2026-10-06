5 diseños de uñas para lucir una manos elegantes y de Halloween

Octubre trae consigo una estética especial que también puede trasladarse a la manicura. Los tonos intensos, los acabados brillantes y los pequeños detalles inspirados en Halloween permiten crear diseños llamativos sin necesidad de recurrir a propuestas demasiado recargadas.

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Desde uñas con efecto metálico hasta combinaciones de colores y pequeños personajes, existen distintas opciones para renovar las manos durante el mes. Estas ideas pueden adaptarse a diferentes estilos y convertirse en una forma sencilla de incorporar la temática de Halloween al look.

¿Cómo cuidar las uñas del esmaltado?

Para cuidar las uñas después del esmaltado, es importante mantenerlas hidratadas y evitar retirar el producto de forma brusca. Aplica aceite para cutículas con frecuencia y utiliza crema para mantener la piel y las uñas suaves. Al realizar tareas domésticas, usa guantes para protegerlas del agua y los productos de limpieza. También conviene dejar algunos días de descanso entre esmaltados y limar las uñas suavemente para evitar que se debiliten o se quiebren.

¿Qué diseños de uñas puedes llevar en Halloween?

Halloween también puede convertirse en una oportunidad para renovar la manicura con diseños inspirados en sus colores y símbolos más característicos. Hay opciones para quienes buscan una propuesta llamativa, pero también alternativas más discretas y elegantes.

Uñas cromadas en tonos naranjas

Los acabados cromados en tonos naranjas, cobrizos o similares aportan un efecto metálico llamativo. Es una alternativa que incorpora los colores asociados con Halloween sin necesidad de utilizar dibujos.

Color blocking con tonos intensos

El color blocking permite combinar diferentes tonalidades en una misma manicura. Beige, marrón, verde oliva y ciruela pueden alternarse en las uñas para crear un diseño moderno y equilibrado.

Borgoña con verde oliva

La combinación de borgoña y verde oliva ofrece una propuesta sofisticada. Los dos tonos crean un contraste profundo que funciona para quienes buscan una manicura relacionada con la temporada sin recurrir a motivos de Halloween.

Degradado estilo candy corn

El degradado inspirado en el candy corn utiliza blanco, amarillo y naranja para recrear los colores de este dulce tradicional. Para conseguir el efecto, se puede utilizar una pequeña esponja y difuminar los tonos sobre la uña.

French tips con pequeños fantasmas

Una base nude o transparente puede complementarse con pequeñas figuras de fantasmas blancos. El resultado incorpora un detalle divertido de Halloween sin cubrir por completo la superficie de la uña.