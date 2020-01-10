Estos son algunos secretos que desconocías de Mati Álvarez, una de las favoritas de Exatlón.

Mati Álvarez es una de las participantes de Exatlón que más relevancia ha tenido en el programa, no sólo por su gran desempeño dentro del programa, sino por su gran talento en distintas competencias internacionales.

A continuación, te compartimos algunos datos que te podrán dar un mejor perfil de esta competidora del equipo rojo.

1. Antes de practicar atletismo, se dedicó a probar distintas actividades como natación, tae kwon do y futbol, todas estas actividades las empezó junto a su hermano. Sin embargo, fue a los 10 años cuando empezó a practicar la actividad que definiría su vida.

2. El hermano de Mati, además de ser un atleta como ella, es su gemelo. No obstante, él ha permanecido oculto de la vida pública, a diferencia de su hermana.

3. Ha llegado a afirmar que, a pesar de que a su corta edad se ha enfrentado a muchos obstáculos, le gusta reflexionar y hacer los cambios con la mente fría: sólo de esta manera se puede saber que personas son para procurar toda la vida.

4. Uno de sus talentos mejor guardados es su habilidad que tiene para mover las cejas de forma alterna, algo que confesó antes de entrar a competir a Exatlón.

5. A lo largo de toda su carrera ha cosechado más de 30 palmares, que van desde medallas, hasta victorias en Olimpiadas Nacionales.

