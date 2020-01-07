Exatlón México: Pamela Verdirame y su paso por el reality show, consolidándose como una de las preferidas.

El pasado viernes 3 de enero, Pamela Verdirame, tuvo que abandonar Exatlón México, esto tras una reñida competencia contra Michell Tanori, participante de ‘Contendientes’. Sin embargo, a lo largo de su estancia durante el reality, la futbolista regiomontana, se convirtió en una de las participantes preferidas por el público.

Pamela Verdirame, llegó a las playas de República Dominicana el 21 de octubre de 2018, siendo una de las deportistas que entró meses después de que el programa televisivo comenzara.

Para su estancia en Exatlón México, la regiomontana se dio un tiempo dentro de ‘Rayadas’ para pertenecer a la competencia televisiva, asegurando a través de Instagram que era importante crecer en otros aspectos personales:

Cerrar ciclos nunca es fácil pero es parte de la vida y de nuestro crecimiento personal, por eso a veces la vida nos presenta nuevos retos llenos de aprendizajes que muchas veces nos obligan a pausar etapas para comenzar con otras

A través de redes sociales, distintos usuarios exteriorizaron su apoyo hacia Verdirame, asegurando que dio muchos puntos importantes para el equipo rojo y que iba a ser recordada por todos, incluso por sus propios compañeros de ‘la furia roja’.

Pamela Verdirame y Michell Tanori

Durante la eliminación, la exfutbolista de ‘Rayadas’, se enfrentó a la luchadora grecorromana en un desafío bastante parejo; durante el duelo, Pamela Verdirame recibió una vida extra gracias a su compañero Heliud Pulido, el cual decidió cederle una de sus medallas y con ello la oportunidad de mantenerse en el equipo.