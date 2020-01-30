Exatlón México capítulo 117: Revive a detalle todos los retos que tuvieron que pasar los concursantes.

El pasado miércoles 29 de enero, se transmitió el episodio 117 de la competencia deportiva de alto rendimiento físico más famosa de México: Exatlón. Una vez más, fuimos testigos de las enormes habilidades de cada uno de los concursantes de ambos equipos.

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CONTRA RELOJ FEMENIL

Las mujeres de los equipos azul y rojo se tuvieron que enfrentar entre ellas en una competencia contra reloj. La que tuviera el menor tiempo, sería la ganadora llevándose una medalla, la cual ofrece beneficios para la premiada. En este caso fue Melissa del equipo de los Famosos la atleta que rompió el récord, obteniendo su sexta medalla.



MINI- GAME

En esta ocasión, Famosos y Contendientes se tuvieron que ver las caras en un mini enfrentamiento, en el que el premio era pasar una tarde en el espacio de entretenimiento del Exatlón. Los primeros en acumular 5 puntos serían los que obtendrían este beneficio. El reto constaba de atinar en tiro al blanco; el participante Keno fue quien dio el match point en una reñida jugada, dejando a los Famosos detrás de ellos por un punto.

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Los Contendientes disfrutaron de una divertida tarde en equipo, finalizando el marcador en 5-4.



JUEGO POR LA FORTALEZA

Llegó el momento de enfrentarse por uno de los premios que más se desean semana con semana, este es la fortaleza, lugar donde los deportistas pueden comer y descansar de manera óptima para rendir en sus próximos circuitos.

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El equipo ganador tenía que llegar a los 10 puntos, en esta ocasión fueron los Famosos quienes se quedaron con el triunfo. Heliud entregó el último punto, dejando a los Contendientes muy por detrás en el marcador (10-5), Los azules tuvieron que seguir en el campamento.

