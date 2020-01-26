¿Por qué Laredo Kid fue eliminado de Exatlón México por su compañero ‘Parejita’ López?

El viernes se vivió un gran duelo dentro de Exatlón México, el cual dejó a un participante fuera, lágrimas y nostalgia al momento de la despedida, pues en esta ocasión el equipo rojo tuvo que dejar ir a Laredo Kid, quien fue expulsado por su compañero Parejita López.

Los integrantes del equipo azul salieron victoriosos ante el equipo rojo, siendo así que dos competidores de este último se tuvieron que enfrentar; Laredo Kid era el nominado para hacer este enfrentamiento; sin embargo, el resto del equipo tenía que decidir quién era el elegido para competir contra el campeón mundial de peso crucero de AAA.

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Fue así que el equipo hizo una reunión para analizar quién se volvería el contrincante de Laredo, a lo que sin esperar mucho, Parejita levantó la mano, pues de acuerdo a la estrategia que habían manejado, él debía enfrentarse con el que anteriormente había sido su compañero.

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Parejita señaló que había otros integrantes que llegaron desde el día uno y él había llegado poco tiempo después, por lo que a él le correspondía enfrentarse con Laredo, algo que también confirmó Mati Álvarez, la portavoz del equipo.

Los contrincantes llegaron a empatar 4-4 en los desafíos, siendo así que se fueron a muerte Súbita, reto en el que Parejita López dio mejor resultado que Laredo Kid. Un momento épico que vivieron los dos competidores, pues el vencedor despidió entre lágrimas a su contrincante porque lo consideraba como un hermano.

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