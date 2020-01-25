Los mejores momentos de Mati Álvarez, una guerrera de Exatlón México y de la Furia Roja.

Mati Álvarez, la atleta del equipo de famosos es una de las participantes más completas que tiene esta temporada de Exatlón.

Mati Álvarez ha demostrado su gran talento en cada uno de los circuitos, pues su paso por el atletismo la convirtió en una de las competidoras más veloces del programa.

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Pareja de Mati Álvarez, de ‘Exaltón México’, revela detalles íntimos de su relación, a través de una dinámica con fans.

Con solo 24 años de edad, Mati Álvarez es quien lidera las estadísticas de Exatlón, ya que cuenta con 296 juegos y de ellos 222 victorias y 74 derrotas; además, tiene el 75% de efectividad en cada circuito.

La originaria de Puebla ha demostrado en cada una de las competencias su velocidad y su gran puntería. Sin duda es una de las participantes que siempre deja todo en el circuito.

Mati Álvarez es la participante con más medallas en esta temporada del Exatlón.

También es una participante que ha sido pieza clave para los puntos decisivos de cada competencia.



