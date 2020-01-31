Mariana Ugalde sufrió una enorme caída en el primer duelo por la supervivencia en ‘Exatlón México’.

En el duelo por la supervivencia de la semana 23 del Exatlón, Mariana Ugalde, integrante del Equipo Rojo sufrió una caída en su duelo contra Michell Tanori.

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La famosa cayó de una estructura de aproximadamente 2.50 metros de altura, quien de inmediato fue apoyada por sus compañeros y atendida por los paramédicos de Exatlón.

Debido a una fuerte caída, @mariana_ugalde no pudo continuar en esta carrera contra Tanori. ¡Esperemos se encuentre bien y no sea grave el golpe! 🔴 ¡Fuerza Queen Mary!#PorLaSupervivencia

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Luego de ser revisada de forma minuciosa, Mariana Ugalde regresó para demostrar que es toda una guerrera y orgullosa olímpica de la juventud.

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Con el marcador 8-7 a favor de los famosos, Mariana Ugalde regresó para competir nuevamente contra Michell Tanori a quien logró vencer para dejar el marcador del duelo por la supervivencia 9-7, dando una de sus mejores carreras en Exatlón; sin duda una muestra de compromiso y entrega.

Para culminar una estupenda actuación del Equipo Rojo 'Black Panther', venció a David, con lo que toman la ventaja ganando el primer duelo de supervivencia.

Una de las integrantes del Equipo Azul mañana tendrá que defender su permanencia en 'Exatlón'.

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En caso de que mañana el equipo azul gane la segunda batalla por la permanencia, tendremos una integrante de cada equipo, sino serán dos mujeres del equipo azul las que luchen por permanecer una semana más en Exatlón.