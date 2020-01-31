Así fue la excéntrica fiesta de Stormi, hija de Kylie Jenner. ¡La pequeña presumió su propia colección de maquillaje!

El próximo primero de febrero la hija de Kylie Jenner, Stormi, cumple dos años de edad. Para festejarla sus padres le organizaron una estrafalaria fiesta adelantada en un jardín decorado con flores de colores y cajitas con flores.

El festejo también fungió como el escenario perfecto para la presentación de su próxima colección de maquillaje.

La celebración estuvo planeada por Mindy Weiss y la decoradora floral Jeff Leatham: “Un escenario mágico y caprichoso para el lanzamiento de la nueva y hermosa colección”, expresó esta última en sus redes sociales.

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Stormi lució un romántico vestido de princesa en tonalidad rosa pastel y su madre un pantalón blanco adornado con mariposas. Ambas muy ad hoc a la celebración que evocó a un completo cuento de hadas.

Por si fuera poco en cuatro días se revela la colección de maquillaje inspirada en la pequeña, por lo que la fiesta fue el lugar ideal para celebrar el lanzamiento previo:

Cada día es una bendición contigo. Gracias a Dios por estos momentos

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