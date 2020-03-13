Las mayores sorpresas de Exatlón México: Atletas que dieron la campanada llegando a las fases finales.

Desde la primera temporada, Exatlón se colocó como uno de los programas favoritos de la gente en todo México, por las personalidades que participaban y las pruebas de alto rendimiento que se les imponía durante la competencia.

Pero sin duda otro de los temas que más le agrada a la gente es ver luchar y llegar a las finales a jugadores que tienen pocas posibilidades de ser ganadores y al final su esfuerzo los terminan haciendo triunfar en lo más alto.

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En la primera temporada, en donde a las semifinales llegaron dos atletas olímpicos y dos contendientes, cuando Daniel Corral atleta mexicano fue derrotado por Ernesto Cázares, quien parecía no tener muchas posibilidades de triunfar.

Fue el mismo caso en donde Macky González también logró venir de atrás y imponerse a la atleta de alto rendimiento Ana Lago, quien ha representado a México en justas internacionales.

En la segunda temporada la historia fua bastante similar, a la final llegaron Evelyn Guijarro, Aidee Hernández, Pato Araujo y Aristeo Cázares.

En donde luego de una batalla muy cerrada Patricio Araujo futbolista profesional, que fue campeón del mundo en 2005 siendo capitán del equipo, terminó perdiendo contra Aristeo Cázares quien con 23 años es profesor de parkour y calistenia.

Sin embargo, no fue el caso de las mujeres en donde por primera ocasión logró ganar una atleta mexicana de alto rendimiento.

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Aidee Hernández fue la ganadora de la segunda temporada, quien durante su trayectoria ha sido seleccionada mexicana y representante de México en competencias internacionales.

Su rival en aquella ocasión fue la jalisciense Evelyn Guajardo, quien es practicante de lanzamiento de jabalina y aunque ha practicado otros deportes nunca lo ha hecho de forma profesional.

En la tercera temporada segura vamos a tener alguna sorpresa, por lo que no te puedes perder el día a día de Exatlón en su última semana.

