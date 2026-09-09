Qué hacer con anillas de metal recicladas: 5 ideas de manualidades útiles y bonitas que puedes hacer en casa

Si te pones a recolectar las tapitas de latas de refresco o cerveza, puedes no solo emprender un proyecto de reciclaje sino hacer increíbles manualidades útiles y bonitas. A continuación te compartimos algunas ideas por si te has preguntado qué hacer con anillas de metal que tienes en casa.

Para llevar a cabo estas ideas, lo principal que necesitas es creatividad y paciencia. La mayoría de los materiales adicionales son fáciles de conseguir.

5 ideas para saber qué hacer con anillas de metal recicladas

1. Bolsa de anillas de metal

Una de las manualidades con anillas más populares son las bolsas de mano, porque estos accesorios pueden verse espectaculares con el mínimo de materiales y, además, reciclando. En años recientes, es muy popular mezclar el uso de las anillas con la técnica del crochet; este tipo de bolsas son tan versátiles como bonitas.

2. Pantalla para lámpara

Siguiendo el mismo tipo de patrones que se utilizan para crear las bolsas de anillas de lata, puedes dar forma a la pantalla de una lámpara hecha por ti misma. Aquí tenemos el ejemplo de una usuaria de TikTok, quien también usó aros de metal como base.

3. Dijes, una de las mejores manualidades para hacer con anillas de metal

Aquí, puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Con tus anillas recicladas existe la posibilidad de darle forma a dijes diversos, que luego puedes utilizar en collares, pulseras, llaveros, etc. Solo debes comprar kits de brillos y piedritas de fantasía, además de pintura acrílica.

4. Un choker

Solamente utilizando un cordón sencillo y un montón de anillas de lata (previamente limadas para quitarles los bordes filosos), puedes crear un collar bonito, versátil y fuera de lo común. Tienes que seguir un patrón relativamente sencillo, pero con bastante paciencia.

5. Cinturón

Si te has preguntado qué hacer con anillas de metal que ya tienes en casa, otra gran opción original son los cinturones. Puedes emplear técnicas como el crochet o usar otros materiales, como listones o cordones. Una ventaja para las manualidades que hemos mencionado es precisamente que las anillas se pueden unir con materiales súper diversos, incluso con alambre, por ejemplo.