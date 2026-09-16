“Se van a poner buenos los golpes”: Julio Camejo promete una Asamblea de ALTO VOLTAJE este 16 de septiembre en La Granja VIP (VIDEO)
El actor cubano ya está afilando los cuchillos para enfrentar esta noche de Asamblea.
La tensión sube en La Granja VIP previo a las nominaciones. Durante una charla en el establo con Ivonne Montero y Mónica Noguera, Julio Camejo dejó en claro que ya detectó alianzas y estrategias claras entre los habitantes. Anticipando una noche de confrontación directa, el cubano lanzó una picante advertencia sobre el cara a cara: “Se van a poner buenos los golpes”.