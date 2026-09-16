“Se van a poner buenos los golpes”: Julio Camejo promete una Asamblea de ALTO VOLTAJE este 16 de septiembre en La Granja VIP (VIDEO)

La tensión sube en La Granja VIP previo a las nominaciones. Durante una charla en el establo con Ivonne Montero y Mónica Noguera, Julio Camejo dejó en claro que ya detectó alianzas y estrategias claras entre los habitantes. Anticipando una noche de confrontación directa, el cubano lanzó una picante advertencia sobre el cara a cara: “Se van a poner buenos los golpes”.