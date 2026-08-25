¡No mueve un dedo! Paula llevó a vivir a su casa a la novia de su hijo porque se embarazaron y ahora se arrepiente

Paula, mamá de Rodrigo, entra a la clínica de emociones y advierte que no está lista para cuidar a su nieto y asegura que la novia de su hijo es una floja. Paula cuenta que le caía muy bien Líbana, pero en una semana viviendo con ella se dio cuenta de que no se acomedía ni para lavar los trastes. Sin embargo, la mamá de la novia de su hijo dice que no hacía nada porque tenía amenaza de aborto. ¿Quién miente en esta historia? Paula asegura que apoyará a su hijo con los gastos de la universidad y la mamá de Líbana dice que hará lo propio.