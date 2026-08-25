¡Se le insinuó la novia de su hijo! Mario muestra pruebas de la propuesta de la novia de su hijo

Mario, papá de Rodrigo y esposo de Paula, revela en la clínica de emociones que le pidió a su esposa que regresaran a la novia de Rodrigo con su mamá porque tiene maneras de actuar bastante cuestionables. Mario confiesa que una mañana Líbana se le insinuó y muestra pruebas contundentes. Ahora, Rodrigo dice que ya no quiere nada con Líbana, pero asegura que sí se haría cargo de de su hijo. ¿Legalmente Rodrigo podría enfrentar problemas legales?