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¡Se le insinuó la novia de su hijo! Mario muestra pruebas de la propuesta de la novia de su hijo

Mario, el papá de Rodrigo, confiesa por qué decidió correr a a la novia de su hijo de su casa: ella se le ha insinuado y muestra pruebas contundentes.

Mario, papá de Rodrigo y esposo de Paula, revela en la clínica de emociones que le pidió a su esposa que regresaran a la novia de Rodrigo con su mamá porque tiene maneras de actuar bastante cuestionables. Mario confiesa que una mañana Líbana se le insinuó y muestra pruebas contundentes. Ahora, Rodrigo dice que ya no quiere nada con Líbana, pero asegura que sí se haría cargo de de su hijo. ¿Legalmente Rodrigo podría enfrentar problemas legales?

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