Me regresaron a mi hija | Programa del 25 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

La hija de Patricia se embarazó de su novio y los papás de él decidieron ir por ella para llevarla a vivir con ellos, pero a los pocos días se la regresaron. Líbana, la hija de Patricia, dice que la mamá de su novio la maltrataba, pero Paula lo niega y dice que Líbana es una floja. Rodrigo sí se quiere hacer cargo de su hijo, pero advierte que no hará nada por volver a meter a Libana en casa de sus papás. El papá de Rodrigo confesará la verdadera razón por la que decidieron correr a la novia de su hijo de su casa.