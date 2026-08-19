Al estilo de un MasterChef 24/7: la receta de albóndigas con chipotle del Chef Herrera

Si hay un platillo que sabe a comida casera, fonda y tradición mexicana, esas son las albóndigas en caldillo de chipotle. El Chef Herrera, juez de MasterChef 24/7, compartió su propia versión de esta receta, con un toque sencillo pero lleno de sabor que resulta perfecto para disfrutar en familia.

MasterChef 24/7: la receta de albóndigas al chipotle del Chef Herrera

"Asombrosas albóndigas de res en caldillo de chipotle. Un acontecimiento nunca antes visto. ¡Hagámoslo!", escribió el Chef para acompañar el video en el que mostró los ingredientes y la forma de preparación de este platillo.

Las albóndigas con uno de los platillos caseros más tradicionales en las casas de México.|Canva

Ingredientes:



Carne de res molida

Chipotles secos

Agua

Caldo de pollo

Azúcar mascabada

Vinagre de manzana

Sal y pimienta

Cebolla cambray

Aquí tienes el paso a paso para preparar las albóndigas de res en caldillo de chipotle, siguiendo el procedimiento del Chef Herrera:



Preparar el chipotle: Remoja los chiles chipotles en agua muy caliente durante unos minutos hasta que se ablanden. Hacer la pasta de chile: Licúa los chiles ya suaves con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea. Cocinar la base del caldillo: Vierte la pasta de chipotle en una olla y fríela un poco. Luego, añade unas tazas de caldo de pollo. Sazonar el caldillo: Agrega a la mezcla azúcar (mascabado o normal), una cucharadita de vinagre de manzana y sal al gusto. Incorpora también una o dos piezas de cebolla de rabo. Preparar las albóndigas: Sazona la carne de res únicamente con sal y pimienta. Forma las albóndigas con las manos. Cocción: Introduce las albóndigas en el caldillo de chipotle y déjalas cocer durante un rato hasta que estén listas. Emplatado: Sirve las albóndigas con suficiente caldillo y añade cebollín cortado finamente para decorar y dar sabor.

La receta del juez de MasterChef México 2026 demuestra que no se necesitan demasiados ingredientes para preparar un plato reconfortante y lleno de sabor. El chipotle, el caldo de pollo y la carne de res son los protagonistas de esta versión de las clásicas albóndigas mexicanas.

Si quieres llevar a tu mesa un platillo con ese inconfundible sabor casero que caracteriza a las fondas mexicanas, estas albóndigas con chipotle al estilo del Chef Herrera son una alternativa sencilla para preparar cualquier día de la semana.