Pascal Nadaud contó este problema que tuvieron en Exatlón México y Cecy Wushu ya le respondió

Antes de estar en La Granja VIP Segunda Temporada, Pascal Nadaud brilló como atleta del Exatlón México, donde incluso se convirtió en capitán del equipo azul. De esta experiencia le quedaron muchos recuerdos, pero no todos son buenos, pues ya reveló que tuvo un problema muy fuerte supuestamente por culpa de una de sus compañeras y que en ese momento lo hizo arrepentirse de sus acciones.

Se trata de la vez que enfrentó a Pato Araujo por un desencuentro con Cecy Wushu, que según dijo, maximizó una discusión para hacer quedar mal a los del equipo contrario. Y aunque en ese entonces creyó que lo correcto era defenderla, terminó dándose cuenta de que las cosas no eran como se las contaron.

Así lo contó en una plática con los Granjeros, en la que mencionó que su reacción fue muy intensa porque le molestó pensar que habían golpeado a una mujer y nunca se imaginó que las cosas resultarían completamente diferentes. "La morra le metió un golpe y lo único que nosotros vimos, fue que él reaccionó y le gritó. Ella me juró que no le pegó y sí", recordó Nadaud arrepentido.

Pascal recordó el problema en el que se metió por defender a Cecy Wushu en Exatlón México|ESPECIAL

¿Qué pasó con Pascal Nadaud y Cecy Wushu? La pelea en Exatlón México que sigue dando de qué hablar

De acuerdo con lo que el campeón de rugby contó en La Granja VIP, todo pasó un día en el que Cecilia Álvarez "Wushu" tuvo un altercado con Pato Araujo y éste le respondió a un ataque. Esto desató una discusión y supuestamente su compañera les hizo creer que ella había sido la agredida principal, por lo que él se enojó, pidió revisar cámaras y hasta llamó "poco hombre" al futbolista.

Tras analizar lo ocurrido, le habrían mostrado las imágenes de lo que realmente pasó y ahí se dio cuenta de que estuvo equivocado en reaccionar antes de tiempo. Sobre sus razones, Pascal dijo que si defendió a Cecy Wusho de Pato fue porque para él, es inconcebible ver que agredan a una mujer y no hacer nada.

"Fue un cag*der*, porque involucraba golpes, insultos y acusaciones falsas. A mí, cuando le pegan a una mujer, detono y por eso llegué a separar la pelea. Y el wey me decía que sí se pasó, pero que también ella. Me enseñaron las cámaras y ya vi. Ella le echó la culpa a él con un discurso feminista y se lo estaban comiendo", contó el Granjero.

Cecy Wushu reacciona a los señalamientos de Pascal Nadaud sobre su historia en Exatlón México

A pesar de que Pascal nunca mencionó nombres, los fans de Exatlón México rápidamente identificaron que estaba hablando de su distanciamiento con Cecy Wushu. Y como era de esperarse, el tema se viralizó en redes hasta que la atleta se enteró de lo que pasaba y decidió responderle con un video en el que le recriminó que siga señalándola por un error que cometió hace tanto tiempo.

"Cierto personaje acaba de revivir algo que pasó en un reality hace seis años. Yo ni en cuenta de esto, pero me etiquetaron. Así que solo voy a hacer un video aclarando el tema, cada quien sabe lo que pasó y yo sé lo que viví. Dice que no tenemos los mismos valores y estoy de acuerdo, somos muy diferentes", dijo, reiterando que este tema está cerrado para ella, tanto así que hasta se hizo amiga de Patricio Araujo, quien está de vuelta en la Décima Temporada de Exatlón México.