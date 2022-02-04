DORIS DEL MORAL
- 26 años
- Tabasco.
- Patinaje de velocidad.
- Es licenciada en Educación Física.
- Premio Estatal del Deporte en 2012.
- Campeona Nacional 2015 - 2020.
- Seleccionada Nacional en diversos eventos internacionales.
- Participó en la primera temporada y en Exatlón Titanes VS Héroes.
- Fue eliminada de Exatlón All Star en la semana 6.
- Regresó a la competencia cuando el equipo azul ganó la ventaja de traer de vuelta a un compañero que fue eliminado.
- Nuevamente fue eliminada de Exatlón All Star en la semana 9.