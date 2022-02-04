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DORIS DEL MORAL

DORIS GRIS ALL STAR.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

  • 26 años
  • Tabasco.
  • Patinaje de velocidad.
  • Es licenciada en Educación Física.
  • Premio Estatal del Deporte en 2012.
  • Campeona Nacional 2015 - 2020.
  • Seleccionada Nacional en diversos eventos internacionales.
  • Participó en la primera temporada y en Exatlón Titanes VS Héroes.
  • Fue eliminada de Exatlón All Star en la semana 6.
  • Regresó a la competencia cuando el equipo azul ganó la ventaja de traer de vuelta a un compañero que fue eliminado.
  • Nuevamente fue eliminada de Exatlón All Star en la semana 9.

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