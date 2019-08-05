Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Alix Hernández | Exatlón

Equipo | Contendientes

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

-21 años

-Durango, Durango.

-Karate.

-Medalla de Bronce en Universiada 2017, Nuevo León en combate individual.

-Medalla de Plata en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate Individual.

-Medalla de Plata en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate por equipos.

-Medalla de bronce en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate por equipos.

-Medalla de Plata en Campeonato Nacional 2017, Morelos, Combate individual.

-Medalla de Plata en Campeonato Nacional Adultos 2016, Mexicali, Combate Individual.

Galerías y Notas Azteca UNO