Alix Hernández | Exatlón
Equipo | Contendientes
-21 años
-Durango, Durango.
-Karate.
-Medalla de Bronce en Universiada 2017, Nuevo León en combate individual.
-Medalla de Plata en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate Individual.
-Medalla de Plata en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate por equipos.
-Medalla de bronce en Olimpiada Nacional 2017, Nuevo León, Combate por equipos.
-Medalla de Plata en Campeonato Nacional 2017, Morelos, Combate individual.
-Medalla de Plata en Campeonato Nacional Adultos 2016, Mexicali, Combate Individual.