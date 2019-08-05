Heber Gallegos | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

-27 años.

-Ojinaga, Chihuahua.

-Atletismo.

-4º lugar mundial.

-Récord nacional 60m indoor.

-Récord nacional relevo 100m planos.

-Récord nacional universitario 100m planos.

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