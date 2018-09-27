Iza Flores | Exatlón

- Velocista.

- 24 años.

- Vive en Culiacán pero nació en CDMX.

- Actualmente cuenta con la mejor marca de México en 200 metros planos.

- Ha participado en 7 Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza con 11 medallas de oro por 6 años consecutivos en 200 metros y 5 en 100 metros, nombrándose y manteniéndose como la mujer más rápida de México hasta la actualidad.

- Poseedora del récord del Campeonato Sub 23 de Atletismo en 100 metros.

- Récord Universitario de 200 metros.

- Récord Mexicano en relevo 4x100 realizado en Universidad Mundial.

- Licenciada en Nutrición y Gastronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

- Actualmente cursa la maestría en Actividad Física.

- Inició su carrera deportiva en 2009.