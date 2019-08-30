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Jair Guerra | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Jair Guerra

- Parkour

- Chihuahua

- 20 años

- Campeon del Air Detonation 2018 (la competencia mas importante a nivel nacional).

- Campeón Perfect Jump 2017

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