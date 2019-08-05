Mauricio López | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

-29 años.

-Ciudad de México.

-Parkour.

-Stuntman en películas como:

-Hernan (2019)

-Sitiados (2019)

-Rosario Tijeras (Temp 1 y 2)

-La Teniente (2013)

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