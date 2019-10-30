Michell Tanori | Exatlón

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

- 21 años.

- Hermosillo, Sonora.

- Lucha Grecorromana.

- Medallista multiple en Olimpiadas nacionales y en Universiada.

- Estudiante de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo.

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