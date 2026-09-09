¡Suma otra medalla! Alexis Vargas obtiene otra medalla individual para el Equipo Azul en Exatlón México
¡Alexis Vargas lo consigue de nuevo! Con su victoria ha logrado reunir un total de 6 medallas para el Equipo Azul en Exatlón México Décima Temporada
¡El Equipo Rojo no ha conseguido ni una sola medalla! Con la victoria de Hirochi, el Equipo Azul logra tener 6 medallas consecutivos semanalmente, parece que nada los detiene, mientras que el Equipo Rojo al día de hoy no ha conseguido mantener una medalla, complicando su ánimo en Exatlón México.