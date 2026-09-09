“En el último punto no supo qué hacer el Pato": El Equipo Azul recuerda que Pato Araujo no supo reaccionar en la Batalla Colosal en Exatlón México
El Equipo Azul tras su victoria en la Batalla Colosal de Exatlón México detalla que Pato Araujo tuvo ciertas complicaciones en el complejo circuito
Aunque el momento de confusión se recordó en Exatlón México, no fue lo único, detalla el Equipo Azul que Ella Bucio al enfrentarse ante Leo no pudo enfrentar su perdida, además de que la atleta detalla que no le gusta perder, por lo que decide irse a seguir entrenando y no hablar del tema con los demás.