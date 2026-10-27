“Autosabotaje y soledad": Kunno se enfrenta a los “monstruos que lleva dentro” en La Granja VIP; Ivonne Montero y “Bebeshita” dejan fuertes palabras
¡Todos tenemos un monstruo! Ivonne Montero, Kunno y “Bebeshita” abren sus corazones al escoger palabras que han formado parte de su vida en una dinámica en La Granja VIP
Kunno, “Bebeshita” e Ivonne Montero escogen palabras que han formado parte de su vida en la dinámica de “El monstruo que llevo dentro”, abriendo una parte de su corazón al publico al recordar momentos fuertes de su vida, así fueron los comentarios de los Granjeros en La Granja VIP.