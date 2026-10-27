Mario “Mono” Osuna carga con una compleja culpa al no estar físicamente en ciertos momentos de su familia: “El tiempo pasa y la vida no perdona”
Mario “Mono” Osuna escoge CULPA y ABANDONO; estas son palabras con las que se identificó en la nueva dinámica de La Granja VIP; esto dijo el Granjero
Culpa y abandono, estas fueron las palabras que selecciono Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP, detallando que durante momentos importantes en su familia no ha podido estar presente, situación que le ha generado un fuerte golpe en su vida. Además de detallar que ha sentido cierto abandonó durante la separación de sus padres.