¡Noche de CHICAS! Manelyk es la Granjera seleccionada para compartir la suite del Capataz con “Bebeshita” en La Granja VIP

¡Una pijamada de amigas! Manelyk es la Granjera seleccionada para dormir con “Bebeshita” en la suite del Capataz, una noticia que sorprendió a varios, ya que esperaban que fuera seleccionado Kevyn “Bicolor” Contreras, en especial cuando ambos Granjeros parece que ya iniciaron una relación en La Granja VIP.