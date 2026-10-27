¡Rompe en llanto en La Granja VIP! Pablo Montero revive el dolor de los fallecimientos de sus hermanos, detallando que ha sido difícil superar
¡Momento doloroso para Pablo Montero en La Granja VIP! En la dinámica de “El monstruo que llevo dentro” recuerda el fallecimiento de sus hermanos
Pablo Montero se rompe al detallar que la muerte de sus hermanos fue un golpe muy fuerte para él, ya que durante cierto tiempo era muy complejo poder estar en soledad. Pero al final se queda contento al saber que está honrando a sus familiares con sus acciones. Así fue el momento emotivo en La Granja VIP.