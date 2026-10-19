Exatlón México Programa Completo 19 octubre 2026: ¡Se acabó la maldición! En medio de conflictos y rivalidades, el Equipo Azul recupera la Villa 360
Las cosas se pusieron color hormiga para el Equipo Rojo y, por ende, todo mejoró para un Equipo Azul que ya se encontraba en crisis. Revive lo mejor de este lunes.
Revive el programa completo de Exatlón México de este 19 de octubre de 2026. El Equipo Azul finalmente consigue la victoria y termina con la buena racha del Equipo Rojo, el cual se había mantenido en la Villa 360 durante dos semanas y media. ¿Esto cambiará las cosas en esta novena semana de Exatlón México?