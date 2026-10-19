Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿No ha tenido PROTAGONISMO en La Granja VIP? Mario “Mono” Osuna es enviado a La Silla y después escoge a Rafa Mercadante para ser el posible eliminado

¿Será el próximo en ser eliminado de La Granja VIP? Mario “Mono” Osuna y Rafael Mercadante se enfrentan a fuertes comentarios en La Silla; esto dijeron ambos

Fernando Lozada después de ser enviado a “La Silla” de La Granja VIP, detalla que el próximo en ser eliminado podría tratarse de Mario “Mono” Osuna. Al terminar sus comentarios, Mono tiene la oportunidad de seleccionar a Rafael Mercadante, detallando que ante la salida de su “némesis” (Mónica Escobedo) ha perdido relevancia en el reality, pero el Granjero en su replica deja un fuerte comentario.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP: La Gala La Granja VIP: El Capataz Mario "El Mono" Osuna Rafa Mercadante

Videos