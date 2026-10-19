¿No ha tenido PROTAGONISMO en La Granja VIP? Mario “Mono” Osuna es enviado a La Silla y después escoge a Rafa Mercadante para ser el posible eliminado
¿Será el próximo en ser eliminado de La Granja VIP? Mario “Mono” Osuna y Rafael Mercadante se enfrentan a fuertes comentarios en La Silla; esto dijeron ambos
Fernando Lozada después de ser enviado a “La Silla” de La Granja VIP, detalla que el próximo en ser eliminado podría tratarse de Mario “Mono” Osuna. Al terminar sus comentarios, Mono tiene la oportunidad de seleccionar a Rafael Mercadante, detallando que ante la salida de su “némesis” (Mónica Escobedo) ha perdido relevancia en el reality, pero el Granjero en su replica deja un fuerte comentario.