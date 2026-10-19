“Mi ejercito está afuera": Fernando Lozada es confrontado en la dinámica de “La Silla” en La Granja VIP por otros Granjeros

Ivonne Montero señala a Fernando Lozada en la dinámica de “La Silla”, donde los Granjeros lo señalan por creer que es el siguiente en irse en La Granja VIP, en especial por no estar en un equipo; pero el Granjero no se queda callado al explicar que su equipo no esta con él en el reality, en realidad se encuentra afuera. En el momento intenso, también se hicieron presentes los fuertes comentarios de Niurka.