Al Extremo: La Granja VIP sacude la Gala con eliminación y una expulsión

En Al Extremo, Alex Garza, Vanessa Claudio y Carlos Quirarte presentan el mejor análisis y los comentarios sobre una Gala de Eliminación que sorprendió a los seguidores de La Granja VIP. La salida de Pimpinela Escarlata como sexta eliminada, la expulsión de Mónica Escobedo por romper las reglas y la revelación de quiénes serán los nuevos peones de la séptima semana.

