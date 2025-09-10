¿Cuántos kilos bajó Guillermo del Toro? Este es el increíble cambio físico del cineasta mexicano

Guillermo del Toro es una figura amada en todo el mundo y respetada por su talento como cineasta, sin embargo ha destacado todavía más por su excelente persona. Ante eso, sorprendió a todos al verle de nuevo en diferentes galas de cine a nivel internacional. La cantidad de kilos que bajó resultan un ejemplo para muchos, pues declaró los motivos por los que lo hizo.

¿Cuántos kilos bajó Guillermo del Toro?

Su impacto a nivel mundial le hacen estar en distintos sitios donde se llevan a cabo entregas de premios o galas de cine, por ello su cambio físico se hizo evidente para todos. Hoy el término que usan en modo cariñoso por parte de todos sus allegados poco a poco dejará de tener validez, pues el gordo adorado de México bajó 80 kilos en los últimos meses.

Esto lo reveló en una entrevista para Despierta América, donde aclaró el por qué lo hizo. Después de tantos años decidió tomar cartas en el asunto en cuanto a su salud en el asunto específico de su peso y aclaró que no fue por vanidad: “Conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos”.

¿Cuáles son los próximos proyectos que estrenará Guillermo del Toro?

En estos momentos el oriundo de Guadalajara está trabajando en la promoción de su adaptación de Frankenstein. El estreno de esta película sucederá en algunos cines del mundo el 23 de octubre. Y de manera inmediata el filme se irá a NETFLIX, esto el 7 de noviembre a nivel mundial.

Justamente de esta última película salió su siguiente colaboración, pues el cineasta mexicano aclaró que Oscar Isaac será el protagonista de dicha historia. En ese sentido la gente quedó entusiasmada con un proyecto que Del Toro catalogó como cruel y violento. Este filme se llamará Fury y en estos momentos se encuentra en la parte de escritura del guión.

