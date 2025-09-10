Dueño regaña a su perro y sucede lo impensado; usuarios no paran de reírse: VIDEO

Los perros y los gatos se convirtieron en un tópico muy importante en la vida diaria de las comunidades digitales. Sus videos regularmente dejan sensaciones positivas y este es un caso perfecto de dicha situación. El perro de esta pareja cometió un acto bastante particular al momento de ser regañado. Las redes sociales no pueden con la reacción de este canino contra su dueño.

¿Qué hizo este perro cuando lo regañaban?

Parte de la cotidianidad con las mascotas es que estas cometen fechorías en la casa. Desde morder cosas, tirar otras, orinar o dejar recuerdos en sillones o camas… hasta salirse y tener que ser perseguidos para no perderse. Sin embargo, en este caso, el perro se enfadó con su dueño porque lo estaban regañando por mal comportamiento.

El hombre se acercó con un libro en su mano preguntando qué había hecho el perro con él. Sin embargo, Lox se notó incómodo, tratando de ignorar a su dueño e incluso en un momento huyó de él. Se escondió al lado de su compañera Beagle… y se metió debajo de un cojín evidentemente más pequeño.

¿Cuál fue la reacción de los internautas al video del perro Lox?

La realidad es que todos quedaron impactados de la manera tan clara en que este perro quiso ignorar sus acciones. El dueño fue lindo en todo momento y solo le decía que no hizo bien, pero Lox simplemente huyó de sus responsabilidades. En ese sentido las redes sociales comentaron en general que lo perdonaran, que era demasiado tierno, que lo declaraban inocente o comentarios alrededor de Beagle, que miró en silencio toda la escena.

El video subido a TikTok ya acumula 5333 likes y más de 65 mil reproducciones en el perfil original. Con esto, la reacción de este canino entra perfectamente en lo más viral de las horas recientes en contenido de animales.

