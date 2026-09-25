Por qué Carlos Trejo no participará en la Prueba de Salvación y se va directo a la Nominación de La Granja VIP

Carlos Trejo parecía haber dejado atrás el riesgo de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada. El martes 22 de septiembre ganó el Duelo ante Kenny Avilés y evitó entrar a la tabla por esa vía. Sin embargo, la Asamblea del miércoles cambió su situación y una decisión posterior le quitó la oportunidad de disputar la Prueba de Salvación.

El Cazafantasmas quedó entre los nominados de la tercera semana, junto a Manelyk González, Kenny Avilés, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Azalia Ojeda. No todos tendrán las mismas opciones para salir de la tabla antes de la próxima Gala de Eliminación.

¿Por qué Carlos Trejo no participará en la Prueba de Salvación?

Manelyk González ganó el Huevo Dorado el miércoles 23 de septiembre. El beneficio de esta semana le permitió elegir a un nominado para dejarlo en la tabla hasta el domingo, sin posibilidad de competir en la Salvación del jueves. En este contexto, Mane escogió a Carlos Trejo.

¡Más nominaciones! Manelyk, Mónica, Azalia y Pablo dan sus comentarios al Granjero que seleccionaron en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

La decisión también impide que otro participante saque al Cazafantasmas de la nominación durante La Traición del viernes. Por eso, aunque Trejo continúa dentro del reality, ya no cuenta con una prueba que le permita asegurar su permanencia esta semana. Su destino dependerá de la votación del público.

¿Cómo ganó Manelyk el Huevo Dorado?

Los participantes se dividieron en dos equipos para afrontar una prueba grupal. El conjunto amarillo consiguió la victoria y sus integrantes avanzaron a una competencia individual por el beneficio. Manelyk fue quien se quedó con el Huevo Dorado y pudo utilizarlo durante la Asamblea.

La ganadora debía elegir entre tres nominados: Kenny Avilés, Julio Camejo y Carlos Trejo. Ya había votado por este último en la Asamblea y volvió a señalarlo cuando recibió el poder. Cuestionó su actitud dentro de la granja y sostuvo que no se acercaba a sus compañeros.

¿Quiénes sí pueden competir en la Salvación de La Granja VIP?

Manelyk, Kenny y Julio Camejo son los tres nominados que pueden disputar la Prueba de Salvación este jueves 24 de septiembre. La gala está programada para las 20:30 horas del centro de México por Azteca UNO.

Trejo no es el único nominado ausente, aunque los motivos son diferentes. Kevyn “Bicolor” y Azalia tampoco podrán participar debido a una sanción disciplinaria por un episodio de contacto físico entre ambos. En el caso de Carlos, la restricción procede del Huevo Dorado que ganó Manelyk. Los tres dependerán del respaldo del público para permanecer en La Granja VIP en la cuarta semana.