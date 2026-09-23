Aleks Syntek subasta su peluquín en redes y revela para qué usará el dinero

Aleks Syntek sorprendió a sus seguidores durante la madrugada de este miércoles al anunciar en redes sociales que rifaría su peluquín y que el dinero que recaude será destinado a impulsar el desarrollo musical de un niño de la calle. Y como ya dijimos, esto tomó a todos por sorpresa, pues además de lo curioso del texto, lo acompañó con una fotografía de su prótesis capilar con la iniciativa de: “Salvar al verdadero talento de México”.

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¿Por qué Aleks Syntek está rifando su peluquín?

Esta rifa salió a la luz luego de una serie de publicaciones poco habituales que han confundido a más de uno en el mundo de las redes sociales. Todos estos contenidos surgen a raíz de su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde protagonizó un momento tenso en frente de los asistentes.

|Aleks Syntek Instagram @syntekoficial

Días después, esta fotografía apareció en sus redes sociales, donde mostraba el peluquín acompañado de un mensaje: “Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz”.

¿Qué ha publicado Aleks Syntek después de su concierto?

Pero esto no fue todo. El artista también ha compartido fotografías suyas con una referencia a Mérida, Yucatán, Liverpool y The Beatles, una conexión que ya había aparecido en sus publicaciones recientes. Además, también ha afirmado que pronto dejaría México para así poder hablar de una “evolución mental”.